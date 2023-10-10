彰化縣各界10日在彰化市延和公園舉辦國慶升旗典禮系列活動，主辦單位空拍活動會場。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府等各界今天上午舉辦國慶升旗典禮，有鑑於烏俄戰爭仍持續下，日前中東地區爆發以巴衝突，彰化縣長王惠美表示，一定要強化國防，有堅強的戰力才能防範戰爭來襲，「不希望戰爭在台灣這片土地上」，明年的總統大選是戰爭與和平的選擇，只有中華民國好，台灣才會更好，「中華民國生日快樂！」

今天上午8點，彰化縣各界在彰化市延和公園舉辦國慶升旗典禮，近3000名民眾參加，國民黨籍的彰化縣長王惠美及民進黨的彰化市長林世賢與立委黃秀芳等人都到場，慶祝國慶，不分藍綠，由王惠美帶領唱國歌及主持升旗典禮。

活動會場圍繞國旗元素的布置，充滿濃濃國慶味，許多民眾拍照打卡。參加民眾均獲贈小國旗、國旗氣球，現場有社區製作咖啡、爆米花、棉花糖。

主辦單位除邀請民眾一起來升旗，也請各機關、單位、商家、住宅等一同懸掛國旗，讓青天白日滿地紅的旗海四處飄揚。

王惠美指出，大家看到烏俄戰爭和剛剛發生的以巴衝突，一定要強化國防，「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」，有堅強的戰力，才可以防範戰爭來襲！

「大家都不願意見到我們的國家淪為戰場，更不願意見到我們的子弟親人流血！」她強調，明年的總統大選是戰爭與和平的選擇，一定要選出一位能確保兩岸和平、避免戰爭的總統出來，「總統選對人，咱才會幸福一世人。」