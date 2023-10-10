南投縣長許淑華在台上帶領大家舉起小國旗一起祝福「中華民國生日快」。（曾雪蒨攝）

許淑華跟參加國慶升旗典禮的鄉親與小朋友一起跟著台上舞群帶動跳以熱情舞蹈迎接雙十國慶。（曾雪蒨攝）

許淑華與穿上各國鮮艷漂亮服裝的新住民合影，象徵中華民國民族共融的努力獲得成果。（曾雪蒨攝）

迎接中華民國112年生日，超過2000名民眾10日拿著小國旗齊聚縣立體育場，唱著國歌參加國慶升旗典禮，縣長許淑華也期勉大家珍惜現在的民主自由，期望未來國家在沒有戰爭，沒有仇恨下，不斷茁壯成長。

許淑華說，今天是中華民國112年國慶，112歲對人類來說已經很長壽，但對一個國家來說還很年輕，她感恩先烈、先賢拋頭顱、灑熱血，為我們奠定今天平和安定的民主社會，讓現在生長在台灣的2300萬人民，才能安享民主自由與繁榮富足的生活，這樣的成果值得我們珍惜，我們這一代也有責任為下一代創建更好的空間，希望讓未來國家在沒有戰爭，沒有仇恨下，不斷茁壯成長。

許淑華特別提到，這次升旗典禮最可貴的是，這場升旗典禮並未大肆宣傳，卻仍吸引超過2000名民眾出席，甚至來自許多國家的新住民代表也主動來參加升旗典禮，代表我國這些年來在民主方面的努力獲得認同，台灣已經成為許多民族的大熔爐，希望未來鄉親與縣府攜手，共同努力把南投打造成最好的宜居、幸福城市。

許淑華今天一早就帶領縣府團隊、各機關團體出席南投縣立體育場舉行的「宜居城市、幸福南投」國慶升旗典禮，有熱情民眾清晨6點多就到場等著唱國歌升旗，還有許多年輕爸媽推著嬰兒車或抱著孩子參加他們人生的第一場國慶升旗典禮，現場老少揮舞小國旗，場面溫馨。

南投縣112年國慶升旗典禮在同德高中管絃樂音中開場，營北國中護旗隊護衛著青天白日滿地紅大國旗下進場，將國旗交給南投憲兵隊旗手後，平和國小學學童領唱國歌，接著由南投憲兵隊旗手升旗，縣長許淑華致詞後並帶領民眾一起齊聲高喊「中華民國生日快樂！」為國慶升旗典禮帶到最高潮。

縣府民政處指出，今年為慶祝國慶日，各鄉鎮市重要公共場所及連結各縣市鄉鎮所在地與重要交通路段都插滿國旗，展現南投縣旗海飄揚，團結一心，舉國同慶的歡樂氣氛；參加國慶升旗典禮前1000名民眾也可領取南投香蕉等農特產品同樂。