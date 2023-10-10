屏東五旬男深山發燒多日，直升機緊急起飛吊掛送醫。

屏東縣消防局10日上午8時33分接獲民眾報案表示，霧台鄉舊好茶派出所前有一民眾發燒多日，雖生命徵象正常，但需下山治療，不過若以人力接駁下山單趟恐就須耗時7小時以上，因此屏東警消轉向消防署申請直升機支援，成功將人吊掛下山就醫。

霧台消防分隊長林耀鄰表示，如從霧台分隊出發到達舊好茶派出所至少需7個小時，且路段行走不易，因此決定向消防署申請直升機支援，直升機10時7分回報吊掛成功，15分到達特搜大隊停機坪，透過救護車回報載送這名51歲發燒多日的男子，送往屏東榮民總醫院龍泉分院治療。