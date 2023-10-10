國民黨立委候選人李眉蓁和果貿社區上午共同舉辦「萬旗飄揚國慶嘉年華」活動，侯友宜二哥侯明鋒（右）到場同慶。（林雅惠攝）

國民黨立委候選人李眉蓁和果貿社區上午共同舉辦「萬旗飄揚國慶嘉年華」活動，中華民國國旗被護送進場，現場有數百民眾參加。（林雅惠攝）

國民黨總統參選人侯友宜的二哥侯明鋒（左二）10月10日上午出席左營果貿社區的「萬旗飄揚國慶嘉年華」活動，籲請大家明年的1月13日把侯友宜送進總統府。（林雅惠攝）

今天是雙十國慶日，國民黨立委候選人李眉蓁和果貿社區上午共同舉辦「萬旗飄揚國慶嘉年華」活動，左營果貿社區周邊及會場掛滿超過1萬面國旗，吸引數百民眾自發參加，升旗典禮由儀隊操槍展開，隨後李眉蓁、柯志恩、黃昭順、侯友宜二哥侯明鋒和藍營在地議員陳玫娟、陳麗珍、李雅芬、白喬茵，及10位退役將領擔任護旗手，精神抖擻護送國旗進場，現場氣氛在李眉蓁獻唱搖滾版國歌達到最高點。

柯志恩致詞表示，這是她看到高雄大街小巷最漂亮的一個地方，不過中華民國的國旗飄揚不該只有在果貿社區，而是在高雄各大街小巷，不管大家心中對國民黨有任何的批評成見，一定要支持由侯友宜，並把李眉蓁及鍾易仲議員送進國會，希望大家把對她的支持，化作一張張選票，國民黨不能倒一定要贏，中華民國萬歲，國民黨加油。

侯明鋒說，謝謝大家參加升旗典禮，請大家明年的1月13日把侯友宜送進總統府。

今年高雄屏東官方未辦升旗典禮，這場在果貿社區藍球場舉辦的國慶嘉年華天剛亮就有大批民眾湧入，充滿歡樂氣氛。

李眉蓁致詞指出，驕傲地喊中華民國的名字、大方揮舞國旗，大聲唱國歌，這才是發自內心的真正祝福，才是國家生日趴該有的樣子。如果執政黨在國號國旗國歌上小動作不斷，輕輕國旗在手裡如同千斤萬斤重得舉不起來，唱國歌張開嘴卻發不出聲，「他們裝的很痛苦，我們看的不舒服」，這樣的行為如何凝聚國家認同？國家又如何能團結向前？

李眉蓁表示「有些愛不能勉強」，既然執政黨「中華民國愛不起」，那就應該下台，讓國民黨重新執政，明年給中華民國一個真正快樂的生日。

國民黨鳳山立委候選人鍾易仲表示，祝福中華民國和平發展，明年一起來升旗；市議員白喬茵則呼籲大家明年將侯友宜送進總統府，希望總統大選可以藍天再現。