美國會參議院多數黨領袖舒默率團訪問中國大陸，9日與中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京進行會見。王毅表示，當今世界處於動盪變革期，烏克蘭危機戰火未停，中東地區硝煙又起，中美也要發揮應有作用，爭取中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。

據大陸外交部網站消息，王毅歡迎舒默一行來華開展面對面交流，希望議員們更準確了中國大陸，更客觀看待中國大陸，也更理性管控雙方存在分歧，為中美關係重回健康發展軌道發揮建設性作用。

王毅說，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段不同。中國大陸不可能成為美國，美國也不可能成為中國大陸。為此，雙方要尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重對方核心利益，尊重各自發展權利。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中美關係50年風雨歷程的真實寫照，也是新時代大國相處的正確之道。

王毅表示，當今世界處於動盪變革期，烏克蘭危機戰火未停，中東地區硝煙又起，阿富汗地震奪去數千民眾生命。這些挑戰需要國際社會共同應對，中美也要發揮應有作用。雙方近期開展了一系列重要對話交流，得到兩國各界和國際社會普遍歡迎。

王毅強調，這充分說明推動中美關係止跌企穩是正確之舉，符合兩國和世界共同利益。雙方要切實落實好兩國元首峇里島會晤重要共識，爭取中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。王毅有針對性地闡述了中方在台灣以及烏克蘭、以巴衝突等問題上的立場。

舒默等介紹了美方有關看法，表示願本著坦誠和相互尊重精神與中方加強接觸對話，負責任管控分歧，避免衝突。美國不尋求與中國大陸脫鉤，美中關係穩定發展對美國有利，對世界有利。雙方的對話十分有益，希望繼續下去。