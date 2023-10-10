立委江啟臣10日號召鄉親前往豐原北坑健行。（江啟臣服務處提供／陳淑娥台中傳真）

今天是雙十國慶，立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添、邱愛珊清晨，號召上百位鄉親前往豐原北坑登山步道，除了發送小國旗、國旗紋身貼紙外，更前進登山步道最高點500高地，在山頂上展開中華民國國旗，一起祝福中華民國國慶日快樂！

立委江啟臣指出，中華民國是亞洲第一個民主共和國，更是我們所珍愛的國家，中華民國一路走來非常不容易，靠著許多烈士、前輩的辛勤貢獻，才讓後人能在如今自由、民主的環境下安居樂業，也因此雙十國慶顯得格外重要，尤其在現代社會更具有教育意義。

今日北坑登山健行吸引超過上百位鄉親參加，發了超過500支小國旗。江啟臣表示，今年是第4次在國慶日號召大豐原地區的民眾到北坑登山健行，也是闊別新冠疫情陰霾後首次舉行，除了要與大豐原地區的鄉親共同歡慶國慶日，一起為中華民國慶祝外，也希望大家能把握連假期間，透過運動強健體魄。

參加登山活動的陸先生表示，跟著大家一起登山運動慶祝國慶，感受到滿滿的愛國氣氛，尤其爬到制高點後展出巨型國旗，更是感到非常開心激動。

江啟臣提到，今年活動比往年更加盛大，不只今日北坑登山，昨上午也同樣邀請鄉親到東勢小中嵙登山步道健行，希望吸引民眾共同參與國。江啟臣強調，今日登山健行活動遇到很多好朋友加油打氣，未來仍為秉持以民為本的精神、中華民國派的立場在立法院監督政府，也期望中華民國能更加繁榮富強。