中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會10日登場，擔任天觀機的幻象2000型戰機低空飛越總統府上空。（范揚光攝）

台鐵加班車時刻表。（台鐵提供／簡立欣台北傳真）

為便利台中旅客，台鐵昨（9）日及今日2天再加開自強號直達車4列次、區間快（復興號）直達車8列次共12列次。由於高鐵台中到台北約1小時、要價700元，台鐵特地強調台鐵台中至台北行車時間1小時57分鐘，自強號375元、復興號241元，「票價低廉，物超所值。」

台鐵表示，加開的中部北返直達車是全車自由座，分別是彰化往七堵上行EMU3000型新自強號2列次；彰化往南港上行EMU900型4列次。由於高鐵台中到台北約需43分鐘到1小時6分鐘不等，台鐵特地強調台中站至台北站行車時間1小時57分鐘（只停彰化站、新烏日站、台中站，板橋站、台北站、松山站、南港站）；票價方面，高鐵台中到台北要價700元，台鐵台中站至台北站自強號375元、復興號241元，「票價可謂相對低廉，物超所值。」

台鐵局長杜微昨日晩間與台中運務段段長蘇鎮霖、台中站站長李兆平、新烏日站站長曾宗歆了解中部地區列車開行狀況，隨後搭乘5130次自強號返抵台北。杜微表示，昨日開行的直達車平均售票率64％，上車的旅客人人有座位；預期今日北返旅客量會增加，所以非常歡迎大家利用加開的直達車。

台鐵表示，因應中程旅客乘車形態變化，台鐵今年已配合調整年度班表，增加西部幹線台北=台中=高雄直達班次，同時調整北北基桃竹區間車，在北部區段投入更多EMU900型區間車（10節車廂），以增加運能；目前台北=台中=高雄直達車已由原本的每日2往復（4列次）增加為4往復（8列次），台鐵表示未來會視新車交車進度再增加或調整，同時納入整體疏運計畫中考量，提供旅客更多選擇。