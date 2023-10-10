台南市一名郭姓男子今年7月間於北區一家冷飲店內，酒後與他人發生衝突，警方獲報後趕抵現場處理糾紛，並將郭男依涉犯《傷害》、《毀損》罪嫌逮捕歸案。郭男遭解送至派出所途中，於警車內對黃姓員警破口大罵：「開慢一點啦，你家是死人嗎」、「流氓欸、有牌欸，還拿槍欸、幹xx、機x勒、你們這些毋晟囝仔」。台南地院審理時，依《侮辱公務員罪》判處郭男3月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

根據判決書，該名郭姓男子（35歲）於今年7月7日晚間8時52分許，於台南市北區一家冷飲店，酒後與他人發生衝突，涉有毀損罪嫌，後另涉傷害部分將判不起訴處分。

警方接獲民眾報案，該名黃姓員警前往現場處理糾紛，將涉案人郭男解送回派出所途中，竟遭惡言相向：「開慢一點啦，你家是死人嗎」、「流氓欸、有牌欸，還拿槍欸、幹xx、機x勒、幹你娘、你們這些毋晟囝仔」等語侮辱。本案後經台南市政府警察局第五分局移送偵辦、起訴。

台南地院經審理，認為郭男行徑已初犯《侮辱公務員罪》，審酌其犯罪動機、手段，及其前有多次侮辱依法執行職務公務員犯行紀錄，此次再犯，顯見其蔑視公權力態度。

法官考量，郭男犯後坦承犯行，兼衡其家庭、經濟狀況等情狀，量處其刑，最終判處郭男3月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

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