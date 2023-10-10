中菲近期持續於南海區域進行攻防，據大陸海警局消息，一艘菲律賓海軍炮艇今日闖入黃岩島鄰近海域，遭到中國大陸海警船採取跟監外逼、航路管制等措施予以驅離。

中國大陸海警局新聞發言人甘羽表示，10月10日，菲律賓海軍1艘炮艇不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國大陸黃岩島鄰近海域。中國大陸海警船在多次喊話警告無效的情況下，依法對菲船採取跟監外逼、航路管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。

甘羽強調，中國大陸對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，敦促菲方立即停止侵權行徑。中國大陸海警將依法在中國大陸管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

近期，中菲數次就南海議題產生摩擦。據中國大陸海警局，9月22日，菲律賓漁業和水產資源局公務船也曾進入黃岩島附近海域，當時中國大陸海警採取喊話警告、航路管制等措施，並針對菲船衝闖潟湖臨時布放攔阻網具，事後於9月23日主動收回攔阻設施、恢復常態管控；而菲方所謂拆除中方攔阻網具，完全是捏造事實、自導自演。

10月4日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船進入仁愛礁鄰近海域，中國大陸海警對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監。

針對仁愛礁主權爭議，大陸外交部10月9日晚間發表五點聲明，重申仁愛礁歷來就是中國大陸領土，並敦促菲方重視中方關切，停止在海上「挑釁滋事」，並稱中方將採取必要措施，堅定維護領土主權和海洋權益。