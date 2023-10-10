高雄市前市長韓國瑜昨（9）日在臉書PO出和民眾黨總統參選人柯文哲的合照，引發外界軒然大波。國民黨主席朱立倫今早更加碼，表示自己早先已邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，盼一起協助2024大選，朱同時透露，今將與韓見面討論輔選事務。韓國瑜辦公室對此稍早給出最新回應。

朱立倫今日並沒有出席凱道前的國慶大會，而是參加國民黨中央黨部升旗典禮。朱立倫表示，藍營有數個縣市舉辦升旗典禮跟重要國際活動，自己身為國民黨主席，應當跟這些藍營縣市以及所有群眾站在一起，共同慶賀國慶。

針對韓國瑜，朱立倫強調，他是國民黨非常重要的成員，前一段時間就有邀請韓擔任國民黨副主席，也希望一起協助2024大選。朱立倫透露，自己有請韓國瑜多跟柯文哲等重要人士聯繫，並且今日也會和韓見面討論輔選事務。至於韓國瑜是否會接任國民黨副主席？朱立倫表示，「會尊重韓的回答。」

對此，韓國瑜辦公室今早發出聲明回應，強調有關邀韓擔任副主席的說法，以及與朱立倫會面的相關訊息，並非是他們對外發出的，韓辦目前沒有多餘評論，韓本人則強調，「今天是中華民國國慶日，祝中華民國國運昌隆。」