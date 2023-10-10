東北季風報到氣溫下滑，夏季的衣服和寢具都準備清洗後換季，家電達人486先生表示，使用洗衣機時，大多數人會把洗衣精倒在洗劑專用槽內，但這樣若用到不易溶解的洗衣精或結塊的洗衣粉時，管線容易殘留洗劑滋生細菌，應該倒在「筒槽」內均勻溶解，洗衣效果最佳。
486先生日前在臉書發文，一般人習慣將洗衣精倒進洗劑專用槽內，啟動洗衣機後藉著清水注入時，將洗劑沖進筒槽，但若是用到不易溶解的洗衣精或已受潮結塊的洗衣粉，那麼在洗劑從管線注入筒槽的過程中就容易殘留，時間久會就會堆積髒污，滋生細菌。
486先生表示，若直接把洗劑倒在要洗的衣服上，這樣也不行，洗劑會停留在衣服表面，無法完全溶解，導致洗淨效果不佳或殘留在衣服上，且若是使用含特殊成分的洗劑，如螢光劑、漂白劑的洗衣精，直接淋在衣物上也傷衣料。
486先生說，最好的方法是把洗劑倒入筒槽裡，啟動洗衣機並透過注水均勻溶解，洗衣球則是直接投入滾桶內再丟衣物即可。另外。若要使用柔軟精，因為在洗衣過程的投入時間不同，要加在柔軟精專用槽內，同時要定期將洗劑盒抽出來沖洗。
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