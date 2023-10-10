香港武打演員及動作指導孟海今(10)日凌晨傳出去世，享壽65歲。回顧孟海演藝生涯， 10歲出道演出電影《風塵客》，15歲獲得李小龍欽點接連演出《麒麟掌》、《龍爭虎鬥》，1985年更憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，而該電影更為他撮合一段戀情，對象是赫赫有名的女星仙迪亞羅芙洛(Cynthia Rothrock)。

孟海於去年曾接受港台節目《一起走過》的訪問，除分享幕前的點滴，更大談當年與《皇家師姐》與第二女主角羅芙洛一段情，來自美國的羅芙洛13歲開始習武，擁有多項武術的最高資格。28歲的她被大哥大洪金寶看中，獲邀來港拍戲，第一部就是與楊紫瓊合演《皇家師姐》，當年孟海也參與演出及兼任動作指導。

孟海憶述當時在片場，羅芙洛全靠楊紫瓊做翻譯，教她講對白、走位、演戲，兩人因演戲日久生情，不過由於廣東話太難學，羅芙洛感到相當挫折，索性叫孟海學英文，之後兩人終於打破語言界限並交往5年多，最終因結婚一事分手。孟海後來與圈外人低調結婚，育有17歲的女兒。

雖然羅芙洛與孟海早已分手，但依舊保持友好關係，得知孟海過世後，羅芙洛於社交網發文悼念表示：「非常難過的消息，我的好友兼《皇家師姐》導演剛離世了，RIP孟海，我昨日才於訪問中談及他。」