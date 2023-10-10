以巴衝突不斷擴大，以色列宣布已徵召30萬軍人上戰場，引起各國關注。一名網友分享，有大陸女網友說自己在以色列留學，開戰當下2名以色列女室友當場接受徵召上戰場，讓人看了很震撼，忍不住感嘆「以色列女生好勇敢！」貼文掀起熱議，不少台男見狀忍不住吐槽台女。

一名網友日前在PTT上分享，在網上看到一個大陸女生分享，她在以色列留學，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」突襲以色列那天，與她合租房子的2名女室友都不見了，打電話確認室友的狀況，這才知道她們2人已經趕赴戰場。

原PO表示，他看完這篇文章覺得很鼻酸，因為在國家危難之際，2名剛成年不久的女大生，竟然毫不猶豫地接受國家徵召，直接奔赴戰場、保家衛國，只能說以色列人真的很猛，而且以色列的女生真的很勇敢。

貼文引起網友討論，不少人表示以色列真的很猛，「全民皆兵」不是開玩笑的，但是愛國心也令人敬佩。「以色列不論男女都必須要接受軍事訓練」、「以色列女生也要當兵2年，而且退伍以後要預備役」、「以色列全民皆兵」。

另有網友則吐槽說，看完以色列女生的勇猛，而且以色列的生育率也不低，反觀台女真的很無語，「台女總說『當兵那是你們男人的事，不然你們來懷孕啊』」、「反觀台女呵呵」、「人家生育率是台灣的2倍多照樣當兵」、「台女整天說要生小孩所以不能當兵，結果以色列生育率比台灣高」。