國旅住宿太貴讓民眾抱怨「不如出國」，一名女網友表示，國慶連假期間入住台東一間3星級飯店，一晚房價9100元，不過房內裝潢普通、廁所沒有浴缸，而且冰箱還發霉，電話上甚至有灰塵和壁虎大便，讓她超傻眼。知情網友表示，這間飯店之前團購價1999元，一般價格頂多2999元，「連假哄抬房價成這樣」。

一名女網友在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」社團發文表示，國慶連假期間入住台東一間3星級飯店，一晚房價9100元，不過房內除了小孩的上下舖比較特別以外，其他裝潢都很普通，而且廁所也沒浴缸。

更令原PO無法接受的是，冰箱門上有發霉，另外還在電話上面看到灰塵和壁虎大便，她大酸「這樣一晚9100，窮人還是訂機票出國玩好了！」

許多網友看了也傻眼，「不值得，乾脆睡家裡」、「連假真的不要出門比較好」、「一個願打一個願挨，現在國旅真的是搶錢如搶劫啊！」也有網友表示該間飯店平時價位大約2至3千，「之前親子社團賣1999元」、「這間不是都2999嗎？有時候也會有1999」、「平常價格2、3千吧，9100還住下去？建議多做功課啊！」

原PO事後更新貼文表示，飯店經理有出面處理，並誠意道歉，她也直呼「以後真的要多做功課」。