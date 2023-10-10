控制緬甸北部的少數族裔武裝團體「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）發言人今天說，當地一個庇護流離失所群眾的營地遭受軍方攻擊，有29人喪命、數十人受傷。
綜合法新社和路透社報導，克欽獨立軍上校諾布（Naw Bu）說，襲擊是於昨晚約11時30分（台灣時間今天凌晨1時）發生在拉札鎮（Laiza）附近的營地。拉札是克欽獨立軍的首府，距離中國邊界很近。
他說，「我們找到29具遺體，包括兒童和長者…56人受傷」，克欽獨立軍正在調查攻擊性質。
諾布說，「我們沒聽到任何飛機聲音」，他們正探查緬甸軍方是否利用無人機發動攻擊。
克欽獨立軍數十年來頻頻與緬甸軍方起衝突。緬甸軍方於2021年2月發動政變奪權後，也與克欽獨立軍爆發激烈戰鬥。
緬甸軍方去年10月空襲一場克欽獨立軍舉辦的音樂會，造成約50人死亡、70人受傷。
克欽邦（Kachin）媒體和當地消息人士說，事發地點距離克欽獨立軍管理的一座軍營只有數公里。
民間團體「克欽和平網絡」（Kachin Peace Network）運動分子孔佳（Khon Ja）說，她前往當地醫院，得知有29人喪生。
她說：「攻擊發生在午夜。炸彈威力太強大…村莊全毀，什麼也不剩。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121010
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