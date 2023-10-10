控制緬甸北部的少數族裔武裝團體「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）發言人今天說，當地一個庇護流離失所群眾的營地遭受軍方攻擊，有29人喪命、數十人受傷。

綜合法新社和路透社報導，克欽獨立軍上校諾布（Naw Bu）說，襲擊是於昨晚約11時30分（台灣時間今天凌晨1時）發生在拉札鎮（Laiza）附近的營地。拉札是克欽獨立軍的首府，距離中國邊界很近。

Regime’s shelling kills nearly 30 People, including children, near KIA Headquarters



Oct.10, 2023



Nearly 30 people, including children and women, were killed by Myanmar junta’s shelling at Mung Lai Hkyet village, near KIA headquarters Laiza in Kachin State on Monday night. pic.twitter.com/apNdpbROWj — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) October 10, 2023

他說，「我們找到29具遺體，包括兒童和長者…56人受傷」，克欽獨立軍正在調查攻擊性質。

諾布說，「我們沒聽到任何飛機聲音」，他們正探查緬甸軍方是否利用無人機發動攻擊。

克欽獨立軍數十年來頻頻與緬甸軍方起衝突。緬甸軍方於2021年2月發動政變奪權後，也與克欽獨立軍爆發激烈戰鬥。

緬甸軍方去年10月空襲一場克欽獨立軍舉辦的音樂會，造成約50人死亡、70人受傷。

克欽邦（Kachin）媒體和當地消息人士說，事發地點距離克欽獨立軍管理的一座軍營只有數公里。

民間團體「克欽和平網絡」（Kachin Peace Network）運動分子孔佳（Khon Ja）說，她前往當地醫院，得知有29人喪生。

她說：「攻擊發生在午夜。炸彈威力太強大…村莊全毀，什麼也不剩。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121010