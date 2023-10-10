蔡英文總統（左）和副總統賴清德（右）10日出席中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會，和表演團體揮手致意。（趙雙傑攝）

前總統馬英九不滿國慶日英文被改國名，拒絕出席國慶大會。蔡英文今天發表總統任內最後一次國慶演說，3千多字的講稿中，提到中華民國5次、臺灣41次，至於「中華民國臺灣」雖然只提兩次，但強調，「如今，中華民國臺灣，已經成為2300萬人民的主流共識」。

馬英九日前透過臉書表達自己對國慶日英文名稱被改為「Taiwan National Day」不滿，強調這種寫法是「台灣國」的國慶，他不願為台獨路線背書，拒絕出席今年府前的國慶大會。

蔡英文則在隔天貼出CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗的照片，問「大家都看到了嗎？」，被外界解讀是在反駁馬英九。

去年國慶演說，蔡英文只在演說前提到「今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日」，並在最後喊話「中華民國加油」，就未再提到「中華民國」。

蔡英文今天發表的國慶演說，主題是「自信沉穩、國家前進，讓世界因臺灣而更好」，則是提了5次的「中華民國」，除了第一句話提到「今天是中華民國112年的國慶日」，以及最後一句的「中華民國加油」外，中間共提到3次的中華民國，包括「感謝臺灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統」。

蔡英文表示，經過全體國人7年多的努力打拚，臺灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，「中華民國的國力變強了！」

在野黨質疑蔡政府刻意將中華民國的歷史「腰斬」，只強調政府來台後的「臺灣」，蔡英文今天在國慶演說也以國艦國造的海鯤軍艦為例指出，「這正是中華民國立足臺灣74年來，之所以屹立不搖的精神」。

她說，無論是65年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念。

蔡英文強調，如今，「中華民國臺灣，已經成為2300萬人民的主流共識」。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和74年來福禍與共的體認。它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數。

不過，她提的最多的還是「臺灣」，有41次。蔡英文表示，臺灣的民主，在無比巨大的內外壓力中，成長茁壯，從而孕育出更為堅強的韌性。「守護臺灣的民主，就是守護普世價值的民主」。

她感謝大家的團結一致，「我們向全世界點亮了民主臺灣」；我們會自信地向世人傳達，臺灣人尊嚴自主、熱情良善。臺灣人樂為世界人，也將世世代代做為民主人、自由人。

蔡英文指出，自己的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進。「我相信，自信沉穩的臺灣，一定會繼續前進」。我們不只要給世界更好的臺灣，更要讓世界因為民主臺灣而更好。演講最後，她喊「臺灣加油！中華民國加油！」