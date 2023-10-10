深圳官三代「北極鯰魚」炫富9位數家底害慘退休16年貪腐爺爺被抓。（澎湃新聞）

深圳官三代「北極鯰魚」炫富9位數家底害慘退休16年貪腐爺爺被抓。（澎湃新聞）

大陸官方廉潔深圳網10日消息，今年3月，喧騰一時的炫富官三代女子「北極鯰魚」惹火網民與媒體事件，水落石出，經查確有其人，她的爺爺是深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜，而且確實貪了，深圳市紀委監委已對深鍾庚賜嚴重違紀違法問題，立案審查調查，已先開除黨籍。

據報導，今年3月22日，網友「北極鯰魚」在大陸微博平台發文稱，「怎麼辦，我潤了（網路用語，即『溜了』）。」IP定位為「澳洲」。

隨後，有網友跟評表示，去國外了還用大陸的App。對此，「北極鯰魚」回復稱，「我們家那麼多錢都是『韭菜』供的，我怎麼能不喜歡呢？」「我只知道我家有9位數，我想混哪個平台就哪個平台，想在哪個國家就哪個國家……」其中，不少言論不僅炫富，還涉嫌辱國辱民。

「北極鯰魚」的言論立即引發網友的關注。不少網友發現，其主頁的照片中，有一張「深圳行政學院公務員任職資格培訓班」合影；她還在平台曬過家裡長輩疑似討論賭博的聊天記錄等。事件發酵後，「北極鯰魚」微博帳號被封禁。

由於民怨沸騰，鍾庚賜被起底後，主動出面滅火，指他與妻子早在2007年退休，「我們老老實實就這樣幹到退休了。」針對孫女言論，他說，深圳有關部門正在調查，退休的主管領導還曾問他，讓他寫了材料交上去，「一定要調查清楚，怕影響我們單位的聲譽，也怕影響到她（孫女）以後讀書。」

但大陸媒體深挖，透過天眼查App發現，金域遠東（陽山）有限公司法定代表人、董事長鍾庚賜與網友「北極鯰魚」的爺爺同名，據悉，該公司成立於2003年9月，註冊資本1200萬美元，位於廣東省清遠市，經營範圍包括生產、銷售高補強透明白碳黑、高補強矽橡膠用白碳黑、消光劑、矽酸鈉等項目的籌建。

股東資訊顯示，該公司由2001年3月成立的中國香港企業金域（遠東）集團有限公司全資持股，該公司後於2007年11月解散。另外，金域遠東（陽山）有限公司也已於2007年被吊銷。

媒體也注意到，鍾庚賜也於2007年11月退休。

接著官方跟進，不僅深圳市交通局就相關資訊開展核查。深圳市紀委第二紀檢監察組也調查核實。

經查，鍾庚賜對中共黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。

鍾庚賜嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，並構成嚴重職務違法，應予嚴肅處理。依據中共《黨紀律處分條例》、大陸《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經深圳市紀委常委會會議審議，決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

鍾庚賜簡歷顯示，鍾庚賜，男，漢族，1947年11月生，深圳寶安人，大專學歷，1968年2月參加工作，1971年6月加入中國共產黨。歷任深圳市前運輸局福田分局副局長、局長；深圳市運輸局羅湖分局局長；深圳市交通局貨運管理分局局長。