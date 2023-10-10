陳姓男子前年前往屏東市某超商取貨，因為包裹收件人姓名與證件不符，店員拒絕交貨，他竟當場辱罵「怎麼會那麼豬腦袋」等髒話果被一狀告上法院。一審被依公然侮辱罪判處拘役55日，可易科罰金，他認為判太重提起上訴。不過，高雄高分院法官認為，陳男犯後至今皆未坦然認錯，店員已表明不願原諒，最終裁定駁回，全案定讞。

判決指出，陳姓男子於2021年10月間前往屏東市某超商取貨，但，因為身分證上的姓名與包裹上的收件人姓名不同，店員拒絕讓他取貨，他竟氣到在店內直接辱罵店員「你腦筋真他X的有問題」、「怎麼會那麼豬腦袋」、「豬八戒」等三字經及五字經，該名郭姓店員憤而報警提告。

一審陳男被依公然侮辱罪判處拘役55日，可易科罰金。但他認為判太重，提起上訴，稱自己確實有在超商內罵人，但是店員也有回罵，且影片遭到竄改，有意願要跟店員道歉，但遭到拒絕。

高雄高分院法官審酌他犯後態度不佳，且郭姓店員稱，陳男當庭道歉也是表演給庭上看的，沒有一點誠意，犯後態度不好，我不原諒他等語，雙方未達成和解，且還反覆直指店員不是，因此維持原審判決，全案不得再上訴。