今天是雙十國慶，總統蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因臺灣而更好」為題發表國慶演說。媒體人羅旺哲分析其談話，認為蔡在今年國慶演說呈現的態度跟過去不同，且最重要傳遞的訊息就是「和平」。

羅旺哲今在臉書提到，蔡英文今年的國慶演說共提到十次和平、八次感謝以及二次加油，且呈現出來的態度與過去幾年有些不同，由較強硬的演說轉為「柔中帶剛」，且最重要的傳遞訊息，就是「和平」兩字。

羅旺哲進一步分析，蔡英文在演說中講了十次和平，其中「和平，是兩岸唯一選項」，目標就是向中國大陸喊話，把台灣民眾的立場宣導出來，翻成白話文是「台灣不是衝突製造者」、「和平是台灣人的共識」，把最近兩岸衝突壓力做出減壓，且某種程度上也向民眾表示，民進黨追求的跟在野黨一樣，是和平不是戰爭。相較於過去蔡英文在國慶演說中拋出「四個堅持」的態度，今年較為柔性些，柔中又帶有堅持。

羅旺哲指出，剛的部分如蔡英文在演說開頭提到潛艦，強調國防自主重要，後頭不斷提到團結，再度表達蔡政府立場，就是台灣人追求自由民主的目標。

針對蔡英文在演說中提到八次感謝，包括最後說「謝謝台灣、謝謝中華民國」，為這八年任期的國慶演說，劃下句點，羅旺哲認為這句話就是台灣目前的最大共識。羅旺哲直言，民進黨的路線正往台灣多數民眾想法、爭取最多共識，另一面就是抵銷在野黨的論述，把自己極大化，讓在野黨最小化。