王傑在溫哥華後巷拍照被誤以為是黑幫。（《你的青春也是我的青春》提供）

王傑在溫哥華後巷拍照被誤會是黑幫遭鄰居報警。（《你的青春也是我的青春》提供）

王傑在加拿大自家與愛馬合影。（《你的青春也是我的青春》提供）

王傑35歲就在加拿大過起曠野生活。（《你的青春也是我的青春》提供）

王傑35歲時拍的伐木照片，正好就是目前在加拿大的生活寫照。（《你的青春也是我的青春》提供）

知名經紀人、攝影師潘重威籌劃的攝影展《你的青春也是我的青春》集結17位巨星難得一見的青春影像，大眾集資和底片修復工作正如火如荼展開，此時修復的人物正是有浪子巨星傳奇之稱的王傑！潘重威表示，原本最擔心的是藝人肖像授權，沒想到過程比想像的順利，首先授權的是旅居加拿大的王傑！

王傑自1987年末出道至1991年僅三年多就賣出逾1千萬張唱片的紀錄，至今仍無人能出其右，即便隱居加拿大多年，他的一動一靜仍是歌迷注目的焦點，最新實體專輯《無題》日前發行，而《你的青春也是我的青春》修復的則是王傑35歲的浪子溫柔。

這次曝光的照片就是王傑剛剛移民加拿大時，特別請潘重威從台灣飛到他溫哥華新居所拍攝的，包括他自家的牧場等。潘重威表示，王傑當年還細心安排了所有自駕行程，包括開車來回就要四個小時的惠斯勒山（Whistler Mountain）的雪場、還有煤氣鎮（Gastown）的百年地標蒸汽鐘、英格麗海灣（English Bay）等等，每一幀照片拍的都是王傑的心情自傳，讓人得以一窺王傑35歲那年在溫哥華的生活點滴，「修復25年前未曝光的底片，耗費不少資金心力，但重拾美好記憶卻是無價」。

潘重威憶起當年在溫哥華拍攝過程，尤其記得當時天冷，他和助理一行人在後巷拍王傑，因當年拍照都是用膠捲，他必須等助理換好片盒才能再拍，於是把攝影機先藏進大衣內保暖，沒料到遭附近居民報警，稱後巷有人械鬥，誤認他藏在大衣腋下的攝影機是槍，還好警察看到鏡頭和眾人一番解釋後危機解除。

另外特別的還有拍王傑的愛馬，那是王傑在自家牧場飼養的馬，只是王傑愛馬心切，因為下雪天冷怕馬兒凍傷，王傑特地在馬房裝足了暖爐，反而不小心把馬兒烤到熱死了，後來還因此被加國政府罰錢，關掉馬房，使得王傑也不再養馬，這組馬房照便成了王傑永遠的回憶。

現今隱居加拿大過著鄉野生活的王傑，一聽到老友潘重威想開《你的青春也是我的青春》攝影展，二話不說大力支持，同時也了解底片修復好到攝影開展的工程很不容易，王傑毫無條件只希望辦展能成功，他希望通過音樂和影像，回饋給那些長期支持他的人，而潘重威則希望讓更多的人了解王傑的生活、成就和感受，並將這些珍貴的瞬間傳遞下去，未來還有王傑更多未曝光的影像，為保留神秘感，只會在《你的青春也是我的青春》攝影展展出，並將唯一收錄在紀念攝影輯中。

潘重威除了是知名經紀人外，過去也是不少知名歌手御用攝影師，在疫情期間，他花了2年時間重新整理已發霉的膠捲，親手救回一張張的傳統底片，在臉書和大家分享，原本只是想找回自己的青春，但周遭友人和粉絲鼓勵他開攝影展，因此有了《你的青春也是我的青春》計畫，孰知找到僅存老式滾筒掃描的機器和師父，將底片掃成數位檔案，由美術電修人員進電腦一張張細心地修復，加上大型輸出、框裱材質、場地租金、電力木工、燈光硬體等，費用超級可觀，單憑一己之力要完成這個攝影展，猶如愚公移山，因此決定發起集資計畫（https://creativegroupltd.com/zh/thebloom-crowdfunding/)，希望透過大家的力量，跟大家一起找回自己的青春。