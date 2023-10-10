桃園市長張善政10日偕同夫人張琦雅到桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政10日偕同夫人張琦雅到桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政10日偕同夫人張琦雅到桃園秉坤婦幼醫院探視生下國慶寶寶的陳姓夫妻。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政10日偕同夫人張琦雅到桃園秉坤婦幼醫院探視生下國慶寶寶的古姓夫妻。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政10日偕同夫人張琦雅到桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政到桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶，也送上國慶氣球給到醫院打預防針的幼童。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政10日主持完國慶升旗，直奔桃園秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶和父母，並送上祝福賀禮，頻頻鼓吹再多生「加一胎、多一萬」，市長夫人張琦雅也陪同，直呼新生兒可愛。張善政說，桃園出生率冠六都，會持續提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，照顧婦幼。

截至10月10日上午，桃園共有23位國慶寶寶，包括男嬰8人、女嬰15人，另有52名產婦待產。

桃園秉坤婦幼醫院早上有陳姓女嬰和古姓男嬰誕生，另有逾10名產婦待產。張善政前往探視，其中陳姓夫妻都是航空公司地勤人員，吳姓婦人因是首胎，39周多仍未有產兆，前天就到醫院催生，待產超過24小時，凌晨2點順利以自然產方式生下女嬰，張琦雅驚訝直呼第一次看到產婦氣色這麼好，張善政也頻頻再催生，讓陳父靦腆笑說：「我們盡量、盡量！」

古姓男子和阮姓越南新住民妻子則特別選在國慶日，剖腹產迎來38周足月出生的兒子，這也是他們的第二胎，張善政夫妻也送上賀禮和祝福。

張善政說，新生命的降臨對父母而言都是充滿期待與歡心，每個孩子皆是父母心中的寶貝，很高興可以和大家一同分享國慶寶寶的喜悅，他提到桃園市近3年總計誕生5萬9859名新生兒，平均1年有近2萬名新生兒，為6都出生率最高的幸福城市。

張善政說，市府積極推動婦幼善好健康政策，除了第一胎獎3萬、第二胎獎4萬、第三胎以上都是5萬元的生育補助之外，衛生局也提供孕前、孕期至產後連續性照護服務，像是凍卵營養金補助、孕前健康檢查、中醫助孕等服務，守護桃園未來生育的友善環境。

張善政說，「孕期」也提供羊膜穿刺檢查、母血唐氏症篩檢、中醫養胎調理等補助，他也提到，「產後」媽媽們可能會因體內荷爾蒙變化、生產過程痛苦、體力消耗或是生活及社會角色變化產生壓力，因而有心情不穩定或低落的狀況，今年也推出產後憂鬱心理諮商計畫，讓專業醫事人員陪伴產後6個月內婦女及其配偶，創造好孕心生活。

衛生局也提供孕產婦健康照護、0至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務和提升母乳哺育環境等，全面推廣婦幼友善環境，讓每位桃園寶寶在健康環境的搖籃下成長。