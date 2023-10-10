「凍齡美魔女」胡文英，雖然已經57歲，不過每當在社群PO出養眼辣照，仍是掀起網友熱議，由於今天正值雙十國慶，讓她去年曾穿印有「中華民國國旗」圖案的比基尼辣照再度被挖出。

胡文英去年為了慶祝雙十國慶，穿著印有「中華民國國旗」圖案的比基尼登上七星山，即便當日天候不佳，她仍是克服低溫及雨勢攻頂，雖然全身溼透、頭髮被強風吹得凌亂不堪，模樣看起來相當狼狽，她仍是自豪高舉國旗入鏡，表示：「為了拍攝國旗照片，帶著宿醉，沿路快被大風吹走」，不難想像路途相當艱辛，而她露出雪白肌膚及傲人S曲線，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

胡文英去年這張照片再度被翻出，掀起網友熱議：「這年頭還能熱愛這面國旗的人已不多見了」、「資深愛國女神」、「這身材比例太棒了」，不過也有多數人頗不認同，紛紛留言指責：「你真的愛國旗的話，就不應該把國旗當作比基尼穿在身上」、「創意可以發揮但要有底限，國民理應尊重國旗和國家的尊嚴」，對此，她強調尊重別人是基本禮儀，也謝謝所有人的指教。

胡文英掀起爭議的事並非僅一樁，她先前自揭遭乾哥性侵的不堪往事，卻遭酸民嘲諷：「是你勾引乾哥的吧」，她表示當時由於心理素質不夠強大，導致沒有勇氣報警，而且當時僅是一名16歲的弱女子，根本無法抵抗對方的狼行，不禁為自己抱屈：「為什麼我要受到二度傷害」。

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