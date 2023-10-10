哪些人深受老闆倚重，在職場升遷特別快？《搜狐網》盤點十二星座，其中摩羯、天秤、金牛、天蠍4星座可說是老闆的最愛，他們擅長揣摩上意，會幫老闆排憂解勞，有人忠心耿耿，有人口風很緊，這些能力完全命中老闆的心，讓他們在職場平步青雲，享盡升官加薪的各種好事。

▌摩羯座

摩羯座的人很有責任心，做事穩重，總能為老闆排憂解難，並且能如期如質完成老闆交付的任務，他們還會給老闆一些小驚喜，如自己獨特的見解，且這些都是在沒旁人的時特意表現，懂得做事的摩羯總是讓老闆用起來比較開心。

▌天秤座

天秤座的人很善於交際，他們人際關係廣，不但同事需要他幫忙，老闆也會很賞識他們，因為他們交遊廣闊，跟什麼人都能見上面、說上話，很多事情都能替老闆擺平。此外，天秤座的人情商高，能揣摩透老闆的心思，順著老闆的思路和方向去做事，這種人頭腦靈活、適應力強大，當然老深受老闆喜愛。

▌金牛座

金牛座的人為人實在，他們從不計較個人的得失，只有一門心思地做好本分工作。金牛也是懂得守口如瓶，他們不會大嘴巴洩露老闆的私事，能讓老闆完全放心，再加上金牛是可塑性強的潛力股，他們總是能讓老闆用起來很稱心。

▌天蠍座

別看天蠍一副神秘兮兮、不喜歡說話的樣子，但老闆就是喜歡他們，因為他們為人忠心，不僅對老闆非常忠誠，更對自己的職責忠誠，而且他們敢愛敢恨，這樣的天蠍用起來比較放心，他們不會給老闆添麻煩，反而會向老闆反映單位真實的情況，所以只要老闆遇到了，必定會重用天蠍座。