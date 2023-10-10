張天霖加入《開創者》演出。（中視提供）

由温昇豪、蔡淑臻、李國毅及安心亞主演的中視全新自製戲《開創者》將於10月24日上檔，除了主角各個實力派，與主角對戲的演員都是一時之選，包含江宏恩、張天霖、陳奕等演員。張天霖劇中與蔡淑臻從情侶演到夫妻，有次在梳化間看著蔡淑臻走進來，瞬間回到兩人曾經一起拍攝的廣告，場景跟拍攝內容跟當時完全一模一樣，讓他驚呼很奇妙。

2人從模特兒時期就合作過好幾次，《我的祕密花園》是2人首度合作的戲劇，可惜當時劇情線沒搭上、沒有太多交集，沒想到多年後在《開創者》一路從情侶演到夫妻。張天霖提及有一次人在化妝間，看到蔡淑臻從外面走進來的那一刻，瞬間回想起自己剛成為模特兒時，曾經和蔡淑臻一起合作一支化妝品廣告，廣告中他們飾演一群剛出道的模特兒，自己就是坐在化妝間裡看著蔡淑臻走進來，讓他勾起當年的拍攝場景與記憶，有一種時空重疊的感覺，十分奇妙，「誰會想到多年後兩人會在同一部戲遇到，一起拍戲還演一對夫妻。」

劇中張天霖飾演的陳建偉為了跟蔡淑臻飾演的吳明麗結婚，可說是用盡方法。而現實生活中張天霖仍單身，被問到與洪小鈴是否婚事有譜？他低調地說：「請大家關心（劇中）陳建偉跟吳明麗就可以了。」《開創者》自10月24日起週一至週五晚間8到10點在中視頻道播出。