「西霸天」道奇在洛杉磯主場連吞兩敗陷入絕境！響尾蛇10日複製前一輪打贏釀酒人的「成功經驗」，在首戰避過對手強投，第2戰再以自家的強投蓋倫（Zac Gallen）確保優勢，最終4比2獲勝，在國聯分區系列賽聽牌。接下來兩軍要前往響尾蛇亞利桑那主場，很可能是道奇本季最後一次客場作戰。

雖然沒像首戰那樣慘烈，道奇此戰也輸得難看，先發投手米勒（Bobby Miller）剛開賽就被攻佔無人出局滿壘，響尾蛇以犧牲打和安打穩穩拿下3分領先。道奇馬丁尼茲（J.D. Martinez）4局下陽春炮，小葛瑞奧（Lourdes Gurriel Jr.）於6局上回敬1轟。

6局下蓋倫退場，道奇攻佔滿壘，大好機會卻只拿到1分。第9局響尾蛇兩出局滿壘，道奇投手菲利普斯（Evan Phillips）艱苦以三振解圍。不過道奇打線浪費了最後追分機會，9局下竟然三上三下毫無建樹。

響尾蛇取得季後賽4連勝，他們只是靠著外卡擴充席位擠進來的球隊，先是扳倒了中區冠軍釀酒人，現在還把例行賽100勝的西區冠軍道奇逼到懸崖邊。道奇季後賽開打前就不受一些專家看好，主要是缺乏可靠的先發投手，岡索林（Tony Gonsolin）韌帶手術報銷，左投烏瑞亞斯（Julio Urías）家暴案被掃地出門，柯蕭（Clayton Kershaw）首戰被打回原形，下一戰道奇將派出藍斯林（Lance Lynn）先發。