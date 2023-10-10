為歡慶中華民國112年國慶，立法委員鄭正鈐今天上午舉辦國旗車隊遊行。（鄭正鈐提供／陳育賢新竹傳真）

鄭正鈐（中）痛批民進黨政府把今年的國慶寫成「Taiwan National Day」，根本是利用國慶日偷渡台獨意識，不折不扣的在騙選票。（鄭正鈐提供／陳育賢新竹傳真）

為歡慶中華民國112年國慶，立法委員鄭正鈐今天上午舉辦國旗車隊遊行，鄭正鈐痛批民進黨政府把今年的國慶寫成「Taiwan National Day」，根本是利用國慶日偷渡台獨意識，不折不扣的在騙選票，他舉辦國旗車隊遊行，就是要讓中華民國的國旗在新竹市飄揚。

鄭正鈐指出，民進黨執政對於「中華民國」的國名唯恐避之不及，今年的國慶更寫成「Taiwan National Day」，直接把中華民國消失變成「台灣國慶日」，民進黨不敢宣布台獨，卻偷偷摸摸地利用國慶日偷渡台獨意識，賴清德兩岸政策喊的「和平保台」，根本就是台獨的偽裝術，不折不扣的在騙選票。

鄭正鈐表示，今天在國慶日特別舉辦國旗車隊遊行，要讓國旗在新竹市飄揚，大聲說出我們的國家是「中華民國」，一起高喊「中華民國萬歲」。他並感謝中華神龍汽機車安全協會共同舉辦這場遊行，呼籲大家共同繼續捍衛中華民國。

今日活動現場也特別準備了1個國慶蛋糕，鄭正鈐與黃國新黨部主委王志豪、中華神龍汽機車安全協會總會理事長劉文雄及新竹市理事長張尚舜等人共同切蛋糕、祝賀中華民國生日快樂，並帶領現場民眾高喊「中華民國萬歲」。

現場數百位民眾戴著國旗參加遊行，有民眾興奮說，很開心參加這麼有意義的活動，也有民眾看到這麼多的國旗一起飄揚，讓他非常感動。

數百輛掛著國旗的汽機車隊伍，在鄭正鈐與王志豪、劉文雄領隊之下，浩浩蕩蕩從鄭正鈐服務處出發，沿途許多民眾不斷向車隊揮手，也有經過的機車騎士向車隊大喊「國慶生日快樂」。