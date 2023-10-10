今逢雙十國慶，不少藝人稍早都寫下祝福文，趙駿亞、蔡依珊、李蒨蓉、阿BEN夫妻、宋達民夫妻、吳婉君、吳鳳等人陸續發文祝賀，「反骨男孩」成員、中職樂天女孩啦啦隊女神琳妲（林羿禎）更曬出自己穿國旗比基尼的辣照，左手性感撩了小褲一角，讓網友直呼要噴鼻血。

阿Ben夫妻人在澳洲，3、4小時前發文表示：「中華民國、台灣、十十快樂、國運要昌隆、國泰又民安」；李蒨蓉稍早表示看到國際新聞令人揪心，「雙十國慶日，心情卻是愁雲慘霧⋯生命誠可貴，讓我們為以色列、巴勒斯坦兩方人民禱告，願和平早日降臨」；而過去演出《新兵日記》被封為「最帥班長」的趙駿亞則在2小時前寫下：「炎黃世胄黃埔建軍九十九年，疾風勁草，氣壯山河，中華民國萬歲。」並附上自己的帥照。

宋達民和洪百榕則發文透露，今天剛好是夫妻倆的結婚19周年紀念日，當年選這天結婚就是怕未來忘記，所以刻意辦得很盛大，「這19年來，一步一步都是恩典之路，結婚後一年我和百榕成為基督徒，生了三個可愛孝順的孩子，在各個時期的工作崗位上我們都盡心盡力」，最後不忘說到：「中華民國生日快樂」。

八點檔女星吳婉君曬出自己在樹林裡的照片說：「世界和平，國泰民安，中華民國，生日快樂」，蔡依珊也發文說：「親愛的國家，中華民國生日快樂」，啦啦隊女神琳妲則是出狠招，分享自己穿著國旗圖樣的比基尼，好身材全露，內衣還遮不了溢出的上圍，引來網友誇是最辣祝福。