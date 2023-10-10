今（10日）為國慶連假最後一天，上午國5北返車潮持續不斷，雪隧內平均時速約45公里。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（10日）為國慶連假最後一天，上午國5北返車潮持續不斷，雪隧內平均時速約45公里，截至上午11時，雪隧主線已回堵4公里，維持每小時約2200輛車次，預估中午過後全線車流增加，恐至晚上8時才能紓解；另蘇花路廊今將迎來北上交通量最高峰，員警已於重要路口加強疏導，請用路人保持耐心依序行駛。

昨日國5已出現北返車潮，自上午10時起持續壅塞，雪隧最長回堵達7公里，交流道平面車流直到今凌晨1時才恢復順暢。今下午1時至6時國5蘇澳至頭城北向各入口匝道均實施高乘載管制，如遇車多壅塞，可行駛台9線北宜公路或台2線濱海公路等替代道路；而高乘載管制時間將視交通量做機動式調整。

另蘇花路廊下午2時至6時禁止21公噸以上大貨車通行，蘇花改部分路段開放大客車行駛路肩，請駕駛朋友依標誌、標線行駛，以免違規受罰。警方呼籲，請用路人行車遵守交通安全規則，收聽警廣掌握最新路況，切勿疲勞駕駛，養足精神再上路。