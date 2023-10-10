蔡英文總統7年多的執政，外界質疑她多項改革和政見跳票，外界也要求以核電穩定供電，蔡英文今天在國慶演說中強調，臺灣再生能源發展「只能快、不能慢，更不能走回頭路」。也期盼下一階段勞保財務的改革，能在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

蔡英文今天上午發表國慶演說，對外界質疑蔡政府改革跳票，她說，她從未忘記自己對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛。「我要感謝臺灣人民，我們總是能用團結戰勝恐懼，用包容化解仇恨，用民主克服挑戰」。

蔡英文細數她的改革成績：婚姻平權法案通過已經4年。她感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的臺灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度；她也感謝全體軍公教夥伴的諒解，為了讓年金的財務能夠永續，我們一起完成過去無法做到的「年金改革」，也讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代。

在勞工政策方面，蔡英文表示，她也要謝謝勞工朋友的體諒。雖然，我們還沒走完年金改革的最後一哩路，但從2020年起，陸續編列了2670億元預算，撥補勞保基金。她期盼，下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

與此同時，她說，我們連續8年調漲基本工資，並以所累積的經驗為基礎，提出「最低工資法」草案，送交立法院審議。「蔡英文沒有忘記要照顧勞工的承諾」。

外界批評其社宅政見跳票，蔡英文表示，她感謝在臺灣不同角落，這樣溫暖投入推動社宅的朋友。7年多來，我們在起步階段的困難中前進，並且奠定基礎；如今，社會住宅運動，逐漸卸下標籤，成為社區的正向力量；「8年20萬戶的目標，也將在2024年底達成」。

她說，「居住正義」這條路仍然漫長，但經過這幾年的經驗累積，她相信，未來一定可以在正確的道路上加速前進。

國民黨的總統參選人侯友宜日前投書外媒時主張，為逐步完成2050零排放的目標，「核電將是朝向此一未來目標的重要過渡方式」。

蔡英文則表示，她還記得，剛接任總統時，臺灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64％。但這七年多來，我們大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。

她強調，現在，陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電。在傍晚的尖峰時段，我們的備轉容量率，也能夠維持在7％到10％的穩定狀況。

她說，我們在跟時間賽跑，克服種種困難，一步步實現能源轉型。面對世界急起直追「2050淨零轉型」的目標，臺灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，「只能快、不能慢，更不能走回頭路」。