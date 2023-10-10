王宥忻今帶著萌獸麥可參加國慶升旗典禮，與新北市長侯友宜合影。(固力狗提供)

王宥忻今帶著萌獸麥可參加國慶升旗典禮。(固力狗提供)

王宥忻今帶著萌獸麥可參加國慶升旗典禮。(固力狗提供)

「財富女神」王宥忻今（10日）帶著一雙兒女和萌獸麥可參加國慶升旗典禮，她開心分享說：「此次受邀是因為我是新北市綠色能源產業聯盟常務理事和台灣動物權益促進會理事長的身份，所以決定帶麥可出席升旗典禮，羊駝是茹素的大型動物，此次要宣導的主題是氣候變遷，吃素降碳排，並一同祝賀我們國家生日快樂！」

她精心籌劃建置中的萌寵樂園有3000坪，座落在淡水近郊，除了設置萌獸區和露營區之外，也結合了再生能源，融入永續綠能，為的是打造人與動物共生的友善環境，期待未來成為寓教於樂的熱門景點。目前相關批文還在進行審查，她希望可以儘速審核過關，讓大家可以儘早體驗幸福感。

王宥忻這半年來啟動海外學習之旅，先到土耳其搭乘熱氣球，第二站到了新加坡與東南亞各國，再來就是美國舊金山與加州各地，最後去到大陸北京、上海、廣州等大城市，觀察到台灣相較之下，算是這一波疫情，沒有太大影響的地方，「我們有勤奮的人民，提供優質的生產力，有很多的隱形冠軍，並極富競爭力的技術，更有舉世聞名的護國神山，所衍生的科技供應鏈，建構了台灣引以為傲的科技產業，在這些基礎上，台灣得以持續的經濟成長。」

身爲保護動物的先行者，王宥忻說：「在台灣以動物權利來講，雖然有許多的法令保障我們的毛寶貝，但比起其他國家，仍嫌不足，應儘速修法、立法！學習外國的保護動物措施，這一點也是我學習之旅的心得，未來幾年將會積極投入相關寵物產業、動物權益的保護工作！」