林口升旗典禮邁入第7年，香港資深藝人馮淬帆（左一）與新北市議員蔡淑君（左二）攜手升起國旗。（新北市議員蔡淑君提供／蔡亞樺新北傳真）

林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。（新北市議員蔡淑君提供／蔡亞樺新北傳真）

今（10）天是雙十國慶，新北市各行政區同步舉行升旗典禮，林口區運動公園一早就有民眾到場排隊等候，上午8時準時升旗，現場湧入4千多人，在台定居的香港資深藝人馮淬帆與新北市議員蔡淑君攜手升起國旗，台下一片國旗海飄揚，眾人齊唱國歌，場面盛大。

林口國慶升旗典禮源於2017年世大運，當時林口人為了替我國選手加油，家家戶戶高掛國旗與標語，整個街道大樓國旗飄揚，至今已經邁入第7屆。蔡淑君準備小國旗、國旗造型筆、以及果汁、御飯糰給參與民眾，國民黨立委洪孟楷立委則準備國旗護腕，與民眾一起動起來。

蔡淑君指出，前2年疫情關係，升旗典禮曾有限制人數，疫情過去了，不再限定人數，愛國心大爆發，一早大手牽小手，來歡慶國家的生日，有家長從第一屆開始就帶著小朋友來參加，增加下一代對國家的認同，活動充滿意義。

廖武輝區長表示，為了慶祝雙十國慶，林口區公所於主要道路及交流道周邊插掛數百面國旗，10月10日這天於林口社區運動公園參加淑君阿姨舉辦升旗典禮，這也是新北唯一不是區公所舉辦的區域。