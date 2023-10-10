大陸官方微信公眾號「最高人民檢察院」10日消息，大陸國家體育總局前黨組成員、副局長杜兆才涉嫌受賄一案，由大陸國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。大陸最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪，對杜兆才作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

杜兆才於今年4月8日被免去國家體育總局副局長職務，10月7日被開除黨籍、公職。中共中紀委國家監察委網站「雙開」杜兆才時，形容他「靠體育吃體育」、「靠足球吃足球」，既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中國國家體育總局網站此前介紹：杜兆才，副局長、黨組成員，負責足球相關工作，對接國際足聯、亞足聯、國務院足球改革發展部際聯席會議等，負責足球各級國家隊訓練、參賽及在國內舉辦各類賽事的申辦、籌辦等工作，以及青少年足球、群眾足球工作；負責田徑、游泳、花樣游泳、跳水等夏季項目的訓練、參賽及在國內舉辦各類賽事的籌辦工作；以及主要負責同志交辦的其他工作。指導足球協會，聯繫足球發展基金會；分管田徑中心、游泳中心，指導田徑協會工作。