江宏恩在《開創者》飾演温昇豪的哥哥。（中視提供）

江宏恩（右）在《開創者》與温昇豪（左）飾演兄弟檔，中為演出兩人父親的林在培。（中視提供）

江宏恩、陳奕加入中視全新自製8點檔大戲《開創者》演出，陳奕和李國毅認識超過10年，卻是第一次合作，為此2人開拍前還先吃飯聊聊，果然一開拍就激起化學反應，甚至有幾場戲還「激情四射」，2人常常演到笑場。

陳奕飾演保全，日前他在徐乃麟長子徐新洋婚禮，正好也是化身帥氣保鑣護送千萬珠寶，陳奕表示兩個身分都是為了讓顧客放心，保全累的是蹲點守護，而他當時在婚禮上所有精神注意力都得放在飾品上，完全不能懈怠，又不想讓徐乃麟一家有壓力，所以整場婚禮下來，他笑說：「眼睛很痠。」

為了飾演保全，他有不少體能訓練，因為80年代的保全都是憲兵退役為主，所以擒拿術必學，讓格鬥技能從散打、泰拳再新增擒拿術。陳奕表示有一次為了拍攝跑步訓練的戲，來來回回跑了2個多小時，不少人都喘吁吁，但對他來說還可以負荷，因為平時他就有爬山跟跑步的習慣，倒是拍攝邊跑邊呼口號的橋段，讓他感到新鮮，瞬間回到當兵時在成功嶺受訓的感覺，很熱血。

江宏恩在劇中和温昇豪演一對兄弟，他覺得温昇豪不只戲好磁場也很強，有幾場兄弟情深的對話讓他至今印象深刻，兩人對起戲來不只過癮更是舒服，加上劇組用心且精緻的拍攝，讓他很開心能加入演出。江宏恩演過不少作品，不光台語劇，甚至更早之前也參與過花系列，他透露從小跟家人都是雙聲帶溝通，所以任何劇種對他來說都可切換自如。

由温昇豪、蔡淑臻、李國毅、安心亞、江宏恩、張天霖、陳奕等共同參與演出的八點檔大戲《開創者》自10月24日起週一至週五晚間8到10點在中視頻道播出。