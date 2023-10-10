劉品言初次到訪釜山海雲台。（鴻言娛樂提供）

曾拿下金馬創投百萬首獎的電影《莎莉》，由導演練建宏執導，劉品言、林柏宏、李英宏主演，經歷5年的劇本修改、拍攝到完成，5日終於在釜山影展舉辦世界首映，3場放映電影票均秒殺，現場座無虛席。

女主角劉品言表示，自己其實是抱著忐忑的心情前往釜山，因為她將要跟現場觀眾一起首度觀賞《莎莉》。因她在片中飾演鄉村養雞農婦，與雞群有很多互動，回想起拍攝時的點滴，覺得能與雞群們一起演戲真的太好玩了。

《莎莉》的故事靈感來源自台灣很常見的網路愛情詐騙案，原先劉品言擔心會因為語言或文化關係，釜山的觀眾會不了解電影所要表達的愛情故事，直到在映後獲得滿堂掌聲才終於安心，新穎題材也引發觀眾共鳴、不少人熱烈提問，令她深受感動。

練建宏也在此趟行程與多家國際片商會議，《莎莉》的大受好評也在國際展開知名度，目前詢問度不斷，練建宏說：「《莎莉》是我第一個電影，希望把握每一次放映的機會，讓世界各國都能看到。」電影預計明年4月在台上映。