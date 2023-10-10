信用卡點數與現金回饋再傳縮水，明年1月開始，玉山銀行取消在特約商店分期付款消費交易的紅利點數或現金回饋，永豐銀行也宣布，部分信用卡在歐盟地區實體商店刷卡不計點數回饋，詳細規定依照銀行認定，消費者在刷卡前都需要特別注意回饋規則是否調整。

永豐銀行跟進滙豐銀、台新銀作法，旗下部份信用卡在歐盟地區實體店不計點數回饋。推估可能原因在於，疫後海外旅遊熱潮大爆發，促使銀行端被迫調整回饋規定，未來可能有更多銀行信用卡加入限制行列。

永豐銀也公告，一般消費中排除境外投資及匯款轉帳交易平台，以及財金公司跨機構共同平台中購物功能以電子支付帳戶綁定信用卡消費扣款都不再列入累計點數或回饋之用。

玉山銀則公告，信用卡「非一般消費項目」新增特約商店分期付款消費交易，代表會來將不會提供紅利點數、現金回饋及合作聯名團體所提供聯名團體點數或回饋。

此事引起PTT網友熱烈討論，許多人哀號回饋沒了，「看起來像跟上台新、永豐那樣縮水了」、「下一棒，聯邦國泰預備備」、「變成一次付清才有回饋或者入帳後再跟銀行分期」、「越來越多分期不回饋了」、「今年每家都縮水，以後就是分期跟回饋二選一。」