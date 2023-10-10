美國援助烏克蘭因共和黨人反對而卡關。但知情人士透露，白宮考慮將援烏經費夾帶進給以色列的緊急援助，盼增加國會放行機會；不過眾議院共和黨人強烈反對兩件事綑綁。

「華盛頓郵報」引述2名行政部門高層指出，尚未決定是否將援烏綁援以。有官員認為這麼做其實合理，因為這能讓堅決反對繼續援烏、卻又大力支持以色列的共和黨極右派難以施力。

雖然共和黨內對繼續向烏克蘭提供軍、經援助分歧嚴重，但卻幾乎一致支持幫助以色列。白宮官員和一些親烏克蘭的國會議員認為將兩項援助連在一起，可能會讓一些共和黨人願意投贊成票。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）不願說明白宮是否會將兩筆援助綑綁，只說「我們認為這兩者都很重要」；總統拜登預定10日中午就以巴最新衝突發表談話。

同對援烏及援以表示支持的共和黨籍德州聯邦眾議員龔薩雷茲（Tony Gonzales）表示，他看不出兩者打包有何不妥，尤其國會希望趕在下個預算大限前同時顧及這兩邊。

不過眾院共和黨第3號人物、紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）今天表示，絕不同意兩筆援助一起打包，還說共和黨在眾議院有足夠通過純粹援助以色列的票數，屆時民主黨掌控的參議院也有盡速通過、別偷渡援烏節外生枝的壓力。

華郵認為其實白宮想推動何種援助方式，目前都卡在眾議院沒有議長、無法處理重大議案的窘境；眾院內共和黨強硬派上週成功推動表決將自家的議長麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下馬。

根據目前眾院的規則，必須等選出新議長才能批准任何援外法案包裹；眾院目前預定10日改選新議長，但不確定屆時會否難產。有國會助理表示，眾議院其實可以先表決應否賦予暫代議長的眾議員麥亨利（Patrick T. McHenry）臨時權限，好讓他主持法案表決。