日前食藥署主動會同地方政府衛生局查獲新興冷凍食品有限公司、瑞騰國際股份有限公司等2家肉品業者產地標示不實案，為防堵相關產品入侵金門，縣衛生局主動出擊加強稽查，地區未有其下游業者，另經查縣內食品冷凍行及火鍋餐飲業者均未向上述2家業者進貨，該標示不實之產品並未流入金門。

據衛生局指出，該局持續稽查縣內製造業、販售業及餐飲業等業者之豬(牛)肉原產地標示，共計查核612件，均符合規定，另抽驗豬肉32件，檢驗結果均未檢出萊克多巴胺。

衛生局表示，除持續稽查及抽驗肉品安全，並籲請食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記(標籤)或標示牌(板)等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地(國)，並保存肉品來源佐證資料備查，倘若有原產地標示不實之情形，將依違反食安法第28條第1項規定，並依同法第45條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒業者，應落實源頭管理，並保留進貨憑證，倘無相關單據則違反食品安全衛生管理法第9條規定，經限期改正仍無相關佐證單據，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。