《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、天秤座及巨蟹座活得最假，只為了營造良好形象，讓人覺得他們很不真實；其中第1名的雙魚會利用善良的外表博取他人信任，其實可能有不良動機，讓人覺得虛偽。

▍第1名：雙魚座

雙魚座容易陷入幻想和虛幻世界，擁有豐富的想象力，會用各種方式來逃避現實，常常給人虛偽的印象。雙魚可以在不同社交場合中扮演不同角色，彷彿有多種身份；有時候會利用善良的外表博取他人信任，其實內心可能有不良動機。

▍第2名：天秤座

天秤座注重和平及平衡，渴望和諧的社交關係，往往裝出和藹可親的態度，迎合他人的期望，在外人眼裡看起來虛偽。天秤總是避免表達真實感受，會依據狀況調整情緒及行為，把真實的自己隱藏在光鮮亮麗的外殼下，讓人覺得不真實。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座很重視家庭，在家人或親近的人面前會表現得真實、溫暖，不過在其他人面前則會裝出一副堅強、無所畏懼的形象，因為不願意被看到脆弱的一面，讓人覺得不夠真誠。巨蟹有時也會誇大愛家的形象，讓自己看起來無私又犧牲，為的就是要贏得他人的讚美。