先前中國才有一名30歲男子，製作64頁簡報來踢爆自己女友劈腿的種種惡行。而如今，又傳出一名女子製作簡報，公開檢舉自己擔任公職的前夫，其中點出前夫再婚內出軌，拒絕支付生活費，又在婚內轉移財產，甚至還涉及到學歷造假。目前有關當局表示，已經介入調查。

根據中國媒體報導指出，中國合肥市城鄉建設局市政公務處二級主任科員劉晨潔遭前妻製作簡報爆料，前妻在簡報中指稱，劉晨潔被指控在2022年進行家庭暴力，並被女兒發現出軌。他在離婚後仍然欺騙前妻，並拒絕支付生活費，轉移財產。

（圖／翻攝自網路）

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與此同時，劉晨潔被爆料指出在工作中給予小三曹敏便利，兩人互惠互利，在工作之外有大量不明收入，進入建委五年消費近500萬。除此之外，簡報中也提到，劉晨潔涉嫌隱瞞學歷，騙取中國科學技術大學博士在職班的就讀資格。

消息曝光後，在網路上引起不少網友的討論。而合肥市城鄉建設局也於9日晚間9點發布通報，表示「網傳我局工作人員劉晨潔生活作風問題相關信息，駐局紀檢組已介入調查，並將根據調查情況依紀依法處理。」