沙烏地阿拉伯官方媒體10日稍早報導，在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列後，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）9日跟巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）通話，表示「將支持巴勒斯坦人」，他正在努力避免衝突擴大。

近日，沙烏地阿拉伯與以色列將同意實現關係正常化，作為《亞伯拉罕協議》的一部分，沙烏地將獲得美國的安全保證以及發展民用核子計劃的援助。哈瑪斯的突襲導致以巴爆發50年來最嚴重衝突，分析認為，哈瑪斯的動機也包括阻撓沙烏地與以色列建交。

如今，沙烏地的動態備受關注。沙爾曼上個月曾對美國《福斯新聞》表示，巴勒斯坦問題對沙烏地而言「非常重要」，因沙烏地是伊斯蘭教聖地麥加和麥地那的所在地。

據《沙烏地新聞社》報導，沙爾曼10日告訴阿巴斯，沙烏地正盡一切努力防止衝突「擴大」，強調巴方在衝突中應遭守國際法，不以平民作攻擊目標。沙烏地將繼續「支持巴勒斯坦人民實現體面生活的合法權利，實現他們的願望，並實現公正和持久的和平」。