「南昌」艦搭檔054A型護衛艦展開對海攻擊與反潛作戰

解放軍已大致規劃出加強海軍數據分析能力，還有收集大量有關外國艦、機情資的方式。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，中方官媒《解放軍報》在周一刊出的全頁特別報導中說，054A型「鹽城」號飛彈護衛艦數據分析人員是如何與雷達操作員合作，以從外國軍艦上收集聲納數據。

報導中說，解放軍北海艦隊1名指揮官坦承，收集數據已成了常態訓練中的重點任務之一，如今已是派遣的一部分。「鹽城」號是在2011年下水，原本並沒有聲納系統，但報導說，它已升級，如今可以加入反潛行動，並利用它在先前多架無人機模擬攻擊演習中所收集的反艦飛彈數據。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍已升級舊艦，讓它們能透過數據鏈接，讓彼此的武器系統互通有無，而這大幅提升戰鬥訓練和作戰的效率。此外，報導說，解放軍最先進的驅逐艦「南昌」號從2020年服役起，在聯合作戰任務中，就從其他軍艦上收集了大量參考資料。

先前已有報導說，「南昌」艦和其他055型驅逐艦上的部分技術，已用在升級版的054B型護衛艦上。呂禮詩說，就運用大數據來說，由於中方的許多戰艦都在近20年研製，因此享有「後發優勢」。他強調，當美國上世紀設置戰鬥系統時，並沒有大數據這回事。

Chinese navy looks to big data to give it an edge https://t.co/yXjUhdKbbB — South China Morning Post (@SCMPNews) October 9, 2023

不過，北京海軍專家李杰指出，美國的優勢在於累積了數十年的實戰經驗，但中方海軍上次接受戰鬥洗禮，卻遠在1974年時，從南越部隊手中取得存有爭議的西沙群島。他認為，從實戰訓練來說，解放軍落後美軍。李杰並說，美國有許多機會和區域盟友及夥伴舉行聯合海軍演習，而這也有助於豐富軍隊在海戰中十分有用的水文大數據。

根據《世界現代軍艦名錄》（World Directory of Modern Military Warships，WDMMW），截至 2023年8月為止，解放軍擁有世上最大的海軍艦隊，共425 艘軍艦服役。雖然美國約有280艘軍艦，但以其他標準來衡量，它卻擁有全球最強大的艦隊。據美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）說，美方艦隊的總噸數約達460萬噸。