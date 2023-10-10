今天是國慶日，民眾黨總統參選人柯文哲在臉書發文表示，總統儼然成為「民選皇帝」，執政黨的立委淪為橡皮圖章，台灣的民主，不能再被「民選皇帝」整碗捧走，他的參選，是為建立長遠可行的憲政制度，會推動修憲朝向「內閣制」，他與台灣民眾黨會聯合朝野每一個人的力量，努力扭轉讓國家陷入紛亂的憲政體制。

柯文哲說，今天是雙十國慶，一早他就前往總統府參加中華民國112年國慶大典，與各黨領袖、不遠千里返台的僑民們並肩入席，在觀禮台上一齊注視著象徵自由、民主、博愛的青天白日滿地紅國旗飛揚。是革命先烈犧牲奉獻才締造民國，是民主前輩前仆後繼，才成就了民主自由的國家。國家大於政黨、大於個人，團結一致為國家共榮共融，應該是我們所有人的主張。

柯文哲嘆，國慶日應當是全國人民團結的日子，然而「Taiwan National Day」的紛爭，造成不少國民因此成為國家慶典的局外人。

柯文哲說，他時常會想起2020年10月1日，台北市政府舉辦「台北設市100周年紀念」，自己在中華路的西本願寺樹心會館與許水德、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌等六位市長及陳健治、吳碧珠、陳錦祥三位議長齊聚，見證了百年來的台北在一棒接著一棒的努力下，在國際上揚名，成為華人世界最宜居的永續城市。

柯表示，那張照片代表：「我們有不同的過去，我們生活在共同的現在，而我們也將會攜手走向共融的未來 」。

柯文哲指出，光陰百代，所有人都是過客，我輩從政者應不分黨派，時刻想著「要如何留下一個更好的台灣」給下一代。

他說，然而，台灣此刻卻陷入嚴重的認同、分裂危機，是非對錯因顏色變得模糊，只要非我族類、其心必異，彼此杯葛傾軋、仇視對立，國家發展舉步維艱。於是，一顆雞蛋的來龍去脈，各自表述；一批豬肉的流向，眾說紛紜。國家的收入支出，竟也能做出兩本截然不同的帳本，審計部的提醒猶如狗吠火車，行政單位不理不睬、人民對政府的信任早已破滅。

柯文哲表示，台灣民主發展30餘年，國家為何愈來愈混亂、人民為何愈來愈難凝聚？他認為癥結出在制度的缺陷，當權者「有權無責 」，贏者全拿、毫無制衡。

柯文哲說，人民只在選舉那一天是國家主人，等選舉結束，政黨利益就高於國家利益，監督制衡成為空口白話。如今總統儼然成為「民選皇帝」，而執政黨的立委淪為橡皮圖章，可以打著黨意反民主，輕易地背棄選民的付託。

柯文哲呼籲，從此刻起，我們必須有根本改變國家體制的決心，台灣的民主，不能再被「民選皇帝」整碗捧走。

柯文哲強調，「我的參選，是為建立長遠可行的憲政制度，我會推動修憲，朝向『內閣制』，讓集體意志、眾人智慧累積成最大能量、除弊防腐，主權者必須屏除個人或政黨意志，才能代表公眾意志，襄助國家社會堅定前行。」

柯文哲也承諾，他若當選總統，將立刻召開國是會議，與朝野共商國土規劃、財政收支劃法與各項修憲工作 ；他會到國會進行國情報告，並接受立院各黨團質詢；行政院長要立院同意後任命；部會首長必須經過國會聽證後任命。

柯文哲質疑，過去「廢考監」是民進黨疾呼的主張，如今卻成為酬庸的養老院，他承諾凍結考、監兩院職權，真正落實三權分立；更要禁絕肥貓，高階文官與國營事業董監事要公開遴選。選制要公平，讓台灣包容多元，立委選舉從「並立制」改為「聯立制」，不分區立委門檻降低至3％。

柯文哲認為，台灣必須跟上世界潮流，讓年輕人享有更多參政的權力，他會全力推動18歲公民權、20歲被選舉權，台灣正面臨嚴峻的挑戰，而財政是一切的根本，他會終結「特別預算常態化」，重振政府效能與財政紀律。

柯文哲說，擁有權力的人，要自我約束，才可能趨近公義。唯有從制度上修正當前「民選皇帝制」的失衡現象，我們才可能停止對立膠著、凝聚國家共識，才能投向真正重要的問題，從高齡化、少子化、2050凈零碳排、能源轉型 、勞保與退撫基金破產等重大危機裡，找到出路與方向。

柯文哲認為，國家是大家的，朝野或對施政有歧見，不免吵吵鬧鬧，但總統出國訪問，就代表了國家，不容任何窘迫打壓。台灣選手在亞運等國際賽事上取得佳績，舉國不分男女老少也都會興奮榮耀；當我們的選手遭遇不公平對待，我們更會同仇敵愾。我們在一次一次的選舉當中，接受了自己未必能認同的結果，收拾心情期待更深化的民主。凡此種種，都是我們民主台灣所共享的價值，值得我們在亞洲甚至國際昂首驕傲。

柯文哲最後強調，「我與台灣民眾黨會聯合朝野每一個人的力量，努力扭轉讓國家陷入紛亂的憲政體制，真正還權於民，落實主權在民，成就共容、共融、共榮的台灣。祝福我愛的台灣，祝福中華民國生日快樂！」