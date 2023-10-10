新竹縣衛生局統計縣內8家醫療院所，到10日中午出生的國慶寶寶有18位，9位男寶寶，9位女寶寶，喜迎國慶日。中醫大新竹附醫7位國慶寶寶，有1對是剖腹產的雙胞胎姊妹，在上午10時19分和21分的良辰吉時出生。

衛生局長殷東成表示，到10日中午出生國慶寶寶的為，中醫大新竹附醫7名，東元綜合醫院有2名，新竹台大分院生醫醫院1名，育禾婦幼診所8名，目前尚待產有12位孕婦。

殷東成表示，近年來台灣婚育年齡推遲、生育率低迷，2022年全國新生兒出生數13萬8986人，相較2021年15萬3820人大幅減少，且創新低，新竹縣今年1至9月新生兒出生數為3986人。

縣長楊文科持續推動友善生育、養育環境，提供新生兒營養補助金，第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元。另配合中央「0-6歲國家一起養」政策，讓政府成為家庭養育子女的神隊友，提高育兒津貼發放額度至每月補助5000元，並於112年起取消排富限制，使更多家庭受惠。

衛生局為提升嬰幼兒健康，積極輔導接生醫療院所、產後護理之家推廣純母乳哺育及營造友善哺乳環境，另於竹北、竹東、湖口、新豐四大鄉鎮市衛生所辦理母乳支持團體聚會，提供母嬰更完善的照顧服務。