台北市立聯合醫院設置「北市聯醫掛號」App以利民眾使用，但國民黨台北市議員王欣儀接獲陳情指出，該程式對使用Android手機的民眾不友善，頁面放大後無法再顯示已輸入的證件號碼。因此，她函文市府衛生局及聯合醫院，籲請改善。

有民眾向王欣儀陳情表示，視力不良的中、老年人習慣設定文字放大，但使用Android手機的民眾將文字放大後，在聯醫掛號App上輸入的證件號碼會被自動屏蔽，只出現「．．．．．．」，且無法再出現讓民眾確認，除非將文字設定縮小，才能直接完整呈現證件號碼。陳情人也另外提到，其他醫院的App都沒有這個問題，而先前向聯合醫院反應過也未獲改善。

王欣儀表示，原以為在iOS系統上也有此問題，但測試過後發現，僅Android手機有此問題，雖然政府開發掛號系統App立意良善，但個資自動遮罩且無法顯示的設計反造成民眾不便及困擾，還恐遭致虐待老人的罵名，希望衛生局、聯合醫院應儘快改善，讓民眾方便使用。

聯合醫院則回應說明，該App先前的Android版本的確有將手機字型放到最大時，能顯示證件號碼的「眼睛圖示」因超出螢幕顯示範圍，因此無法點擊觀看證件號碼。聯合醫院說，目前已修正此問題，並送交資訊局上交修正版本，民眾更新後即可正常使用。

王欣儀則回應，目前確認過App已修正此狀況，但還是希望App在測試上架前能兼顧到兩個系統。