陳珮騏（右）和謝承均私下感情超好，常互相吐槽。（三立提供）

陳珮騏在三立8點台劇《天道》中因失憶心智回到17歲，與謝承均有感情糾纏。不過最近因為天氣的變化感冒聲音沙啞，擔心影響拍戲，立刻衝醫院治療，還跟醫生說：「不管怎麼樣給我下最重的藥，就是到我的腎臟可以負荷為止。」

謝承均劇中前半段鍾情於曾智希，現在處處照顧失憶的陳珮騏，甚至帶她去美國治療，陳珮騏則把他當成爸爸，補足從小缺失的父愛。謝承均爆料陳珮騏每天一見面就求愛，會故意對他說「你有沒有愛送我。」他苦笑回說：「爸爸也愛妳。」

謝承均也大讚陳珮騏成功詮釋了17歲的少女，沒有裝年輕的矯揉造作，「她的演出就是很自然，有個青春力，表演很符合常理。」但私下不拍戲時，陳珮騏也愛叫謝承均爸，讓他忍不住說：「妳閉嘴，叫我哥，不要叫我爸。」

陳珮騏表示要詮釋回到17歲，她沒刻意去裝可愛，而是根據劇情的蛛絲馬跡，像是了解角色未來發展、再設定演法，「就像在一個大海裡面你要怎麼找到定位，不是我自己直接丟下一個浮標。」陳珮騏分析這角色像一杯白開水，看似演起來很簡單，但事實上要花費的功力跟心力很重，「眼神、眼尾就不能像正常八點檔那樣眼睛瞪，要非常小心維持那種純淨是很辛苦。」

陳珮騏面對不同角色，都能拿出自己的其中一個面向放進角色，「因為沒有一個演員可以完全無視自己，一定都會有帶自己的肢體語言跟意識，或講話習慣演出。」重返17歲和演壞女人哪個過癮？陳珮騏笑說演惡女辛苦的地方在於要跟自己的道德觀對抗，但是卻演得很過癮，「因為可以靠演戲宣洩，做自己不能做的事情，像殺人不違法，罵髒話或罵人，可以肆意說或羞辱別人，真的是爽度夠。」