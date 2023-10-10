桃園市龜山區昨（9日）發生一起千萬車禍事故，一名石姓男子駕駛法拉利，行經龜山區文化一路時，疑失控打滑衝向對向車道，正好撞上停放在路邊的保時捷，所幸車內無人也未波及路人，法拉利副駕乘客僅腿部受傷送醫無礙，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。而這場「馬與盾的對決」也被附近監視器全拍下。

據了解，35歲石姓男子昨（9日）下午2時許，駕駛灰色法拉利GTC 4Lusso，載著父親沿龜山區文化一路往林口方向行駛，怎料車輛突然間失控，從內側車道衝到對向車道，跨越3線道撞向路邊轎車，車頭不偏不倚正好撞上白色保時捷718cayman左側身。

由於撞擊力道猛烈，法拉利的車頭扭曲變形、輪胎脫落，保時捷左側車身也被撞凹、位移爬上人行道，被路樹夾擊，停在後方的貨車也遭波及，而巨大的撞擊聲也讓一旁正在講電話的路人嚇了一大跳，倒退好幾步。

所幸保時捷車內無人，不過副駕駛座的石父腿部受傷，送往醫院治療並無大礙。警方獲報到場，對石男進行酒測，初步排除有酒駕情形，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。而這起千萬車禍也引發熱議，網友們直呼宛如「一棟豪宅的殞落」、「馬與盾的對決」。