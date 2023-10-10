登革熱疫情延燒，新北市新增5例本土登革熱病例，皆為男性，年齡介於27歲至67歲間。分別居住於林口區、新店區、汐止區、中和區及泰山區，發病日介於9月23日至10月6日，目前皆已康復。

其中新店區、汐止區及中和區等3例皆有台南旅遊史；林口區個案潛伏期曾於八里區長道坑筍園活動；泰山區個案無中南部活動史，平日至泰山區義學坑步道運動。為防範登革熱疫情，新北衛生局已於義學坑步道沿線插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。

新北市衛生局持續針對個案住家及活動地周邊進行孳生源清除及噴藥，為保障民眾健康，市府於義學坑步道、瓊仔湖土地公廟、崎頭古道，山頂公園等區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施。市府亦加強該區域內孳生源巡檢及化學防治，以降低蚊子密度，同時密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局提醒，近期北部降雨機會增加，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。同時，出門在外並做好個人防護措施，才能有效防止感染登革熱。