美國一名高級國防官員9日表示，美軍正在「大量」向以色列提供新的防空系統、彈藥和其他安全援助，以幫助其應對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯前所未有的襲擊。

「飛機已經起飛」，這位不願透露姓名的美國官員對五角大廈記者表示，「我們正在大力支持以色列.....我們與以色列同行保持持續聯繫，以確定並支持他們最緊迫的需求。」

美國尚未詳細說明以色列請求安全援助的範圍。但美國防官員表示，華盛頓正在與國防工業聯繫，以加快處理以色列的訂單，並考慮美軍自己的庫存，以幫助填補以色列的缺口。

《路透》指出，這位官員消除了人們的擔憂，即美國在向烏克蘭輸送武器的同時，可能難以向以色列供應武器。

這位官員表示，「我們能夠繼續支持烏克蘭和以色列，並保持我們自己的全球準備。」他將哈瑪斯的襲擊比作「伊斯蘭國級別的野蠻行為」，這一描述與以色列總理尼坦雅胡的話相呼應，尼坦雅胡9日還表示，哈瑪斯的攻擊與聖戰組織伊斯蘭國所實施的攻擊如出一轍。

另外，美國總統拜登表示，在以色列遇害的人中，至少有11名美國公民，並補充說哈瑪斯人質中可能有美國公民。拜登在白宮發布的聲明中表示，「我已指示我的團隊在人質危機的各個方面與以色列合作，包括分享情報。」