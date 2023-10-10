24歲新北市永和區里長陳紫渝因外型搶眼，得到「最美里長」的稱號。今（10日）是雙十節，陳紫渝PO一張戶外美照，再度電暈男粉絲。

陳紫渝今上午10點多在臉書粉專祝中華民國生日快樂，「雙十國慶，闔家平安，時間過得好快，不知不覺今年就過到10月了，在今年度最後一個假期，希望大家都有好好充電，盡情享受四天的假期」；同時，陳紫渝溫馨地提醒大家：「天氣日漸涼爽，大家早晚還是要多加件薄外套，別著涼了，收假回程時要注意行車安全哦。」

陳紫渝慶雙十節。（圖／FB@永福里里長-陳紫渝）

照片中，陳紫渝現身戶外景點，戴著太陽眼鏡，身穿薰衣草紫長袖上衣和牛仔褲，對著鏡頭回眸一笑，甜美的模樣再度電暈男粉絲，刷一排留言：「我要搬到永福里」、「紫渝太美了，招牌笑容，雙十節快樂」、「美麗的里長，雙十快樂」。

陳紫渝7月被拍到與轄區的涂姓員警互動親密，隨即大方地認愛，希望外界給予空間。上月陳紫渝出版首本寫真集，希望透過鏡頭，讓大家看到不一樣的自己。