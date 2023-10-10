高市府今年沒有舉行官方升旗典禮，國民黨高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委參選人李明璇臨時決定今（10）日早上在深綠選區舉行升旗典禮，吸引上百支持者共襄盛舉。李明璇透露，許多年輕人主動前來支持，是讓她最感動的事。

李明璇今早在選區的前鎮君毅正勤社區，自辦升旗典禮，吸引上百名支持者到場。李明璇提到，原先團隊已有計畫製作《國旗歌》MV，盼更多人感受國慶氛圍，當得知高雄市府不辦升旗典禮後，讓她覺得很可惜，因此臨時在國慶前一天，決定在自己的深綠選區舉辦升旗典禮。

李明璇今在臉書坦言，對於現場來了上百人感到驚訝，因為是昨天才決定要自辦，準備加上宣傳時間僅不到16小時，且沒有動員、沒有提供早餐，卻來了好多前鎮小港旗津、鳳山苓雅前金的鄉親，甚至還有從外縣市特地來的。

李明璇特別指出，不是只有長輩才早起升旗，還有很多是昨天看到她的臉書後，今天主動前來支持的年輕人，「這是讓我最最最感動的事」。